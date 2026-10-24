إعلان رسمي مدوية في دوري أبطال أفريقيا.. ويليتي يطيح بصن داونز حامل اللقب

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أكتوبر 2026 12:33 صباحاً -

فجر فريق ويليتي الأنجولي مفاجأة كبيرة بإقصاء صن داونز الجنوب أفريقي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا من الدور التمهيدي الثاني، بعدما فرض عليه التعادل بهدف لكل فريق في مباراة الإياب التي أقيمت في جنوب أفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي، ليتأهل ويليتي إلى مرحلة المجموعات مستفيدا من تسجيله هدفا خارج ملعبه.

وبدأ صن داونز المباراة بقوة ونجح تشريك ماثيوز في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 11، ليمنح الفريق الجنوب أفريقي أفضلية مبكرة.

لكن ويليتي عاد إلى المباراة بعد انطلاق الشوط الثاني، بعدما سجل المهاجم المخضرم كريستوفر مابولو، لاعب الاتحاد السكندري السابق، هدف التعادل في الدقيقة 49.

وحافظ الفريق الأنجولي على النتيجة حتى نهاية اللقاء، ليحسم بطاقة التأهل ويطيح بحامل اللقب في واحدة من أبرز مفاجآت البطولة هذا الموسم.

وكان صن داونز قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي للمرة الثانية في تاريخه، بعد تفوقه على الجيش الملكي المغربي.