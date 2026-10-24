مدبولي: زيادة خدمات مصر الرقمية إلى 300 خدمة قبل يونيو 2027

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أكتوبر 2026 03:29 مساءً - كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن خطة لاستكمال رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين والجهات الحكومية خلال ثلاث سنوات، وفق جدول زمني محدد، تتضمن زيادة عدد الخدمات المتاحة عبر منصة مصر الرقمية من 250 إلى 300 خدمة قبل 30 يونيو 2027.

جاء ذلك في الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، حيث تضمنت مستهدفات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زيادة الخدمات الحكومية المتاحة إلكترونيا، ضمن المرحلة الأولى من خطة الرقمنة.

وتستهدف الحكومة استكمال رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين والجهات الحكومية خلال ثلاث سنوات، وفقا لجدول زمني محدد.



