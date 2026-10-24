فخامة الرئيس السيسي: الوطن ملك أبنائه ويقع على عاتق الجميع مهمة الحفاظ عليه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أكتوبر 2026 04:29 مساءً - شهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الحفل الختامي لأعمال منتدى مصر ٢٠٢٦.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن برنامج الحفل استُهل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها عرض الفيلم التسجيلي "ماذا دار في المنتدى"، الذي استعرض أبرز المناقشات والأفكار التي طُرحت خلال جلسات المنتدى. كما صافح فخامة الرئيس السيسى الشباب "محمود محمد" من ذوي الهمم من فئة الصم وضعاف السمع، والذي كان قد أعرب عن رغبته في لقاء فخامة الرئيس خلال الفيلم الذي عرض في الجلسة الافتتاحية، فضلاً عن الطفلة "تاليا" التي شاركت بالغناء ضمن كورال الافتتاح.

عقب ذلك، قدم رئيس مجلس الوزراء عرضاً تناول، في مستهله، تسلسلاً زمنياً لأبرز التطورات التي شهدتها الدولة خلال الفترة من عام ٢٠١١ إلى عام ٢٠١٤، ثم استعرض خريطة تفاعلية لما تم تنفيذه من مشروعات وإنجازات خلال الفترة من عام ٢٠١٤ وحتى عام ٢٠٢٦، قبل أن يُهدي فخامة الرئيس، في ختام عرضه، كتاباً يوثق إنجازات الدولة على مدار اثني عشر عاماً.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الجزء الثاني من الحفل تضمن عرضاً بعنوان "الرحلة"، استعرض مسيرة بناء الدولة وما تحقق من مشروعات تنموية في مختلف القطاعات، تلاه عرض قدمه أحد المؤثرين الاقتصاديين تناول فيه تحديات قطاع الطاقة في ضوء الأزمات الإقليمية الأخيرة وانعكاساتها الاقتصادية. كما استعرض ثلاثة من المؤثرين الشباب، كلٌ في مجال تخصصه، أبرز ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية. وتلا ذلك عرض فيلم بعنوان "حلم الجيل"، قدمه عدد من الأطفال من جيل "ألفا" دون سن الثالثة عشرة، تحدثوا من خلاله عن تطلعاتهم وأحلامهم للمستقبل، ورؤيتهم لمصر التي ينشدونها في السنوات القادمة.

عقب ذلك، قام رئيس مجلس الوزراء بإعلان مخرجات أعمال منتدى مصر ٢٠٢٦، ليدعو فخامة الرئيس بعد ذلك الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السابق لاستعراض ما تم انجازه في قطاع الطاقة في مرحلة دقيقة وفي فترة قياسية، وهو ما أسهم في إنقاذ مصر من أزمة طاقة، حيث أشار إلى الدور الجوهري الذي قام به فخامة الرئيس شخصياً سواء للحصول علي افضل الاسعار من الشركات العالمية وفي انقاذ مصر من مشكلة الكهرباء المستعصية التي كانت تعاني منها.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم عرض قصص نجاح بعض النوابغ من ابناء مصر في المجالات المختلفة على المستوى العالمي، وقام فخامة الرئيس بالتقاط صورة تذكارية معهم.

وعقب ذلك ألقى فخامة الرئيس كلمة، استهلها بقوله: "على مدار أيام هذا المنتدى، شهدنا معاً فصولاً من مسيرة الوطن، وتحدثنا كثيراً عن مصر عن واقع نعيشه بكل تحدياته، وعن حقائق أردنا أن نضعها أمامكم، بكل شفافية ووضوح، وعن دولة؛ نبذل كل جهد ممكن للحفاظ عليها، وترسيخ أركانها وصون مقدراتها.. وعن مستقبل مشرق، بإذن الله تعالى، نتطلع إليه ونعمل من أجله بكل عزم وإخلاص..استعرضنا بالأرقام والحقائق، ما تحقق على أرض هذا الوطن، من إنجازات غير مسبوقة، ما كان لها أن تتحقق فى عقود طويلة.. وخضنا معا حوارا ثريا وبناء، واستمعنا إلى آراء ومقترحات وأفكار، تساهم فى وضع رؤية لمستقبل هذا الوطن".

وقال فخامة الرئيس، إنه حرص على عقد هذا المنتدى، ليدرك الجميع حجم الجهد الذى بذل، ومازال يبذل من أجل مصر، وما نتطلع إليه فى المستقبل، فى ظل مشاركة جماعية، تضع كل واحد منـا أمام مسؤولياته، فالوطن ملك أبنائه، ويقع على عاتق الجميع مهمة الحفاظ عليه، والتمسك باستقراره ورسم مستقبله.