أخبار اليمن : عدوان جديد على العاصمة

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عدوان جديد على العاصمة

جدّد طيران العدو السعودي غاراته الإجرامية على العاصمة صنعاء اليوم السبت، مما أسفر عن سقوط 21 شهيداً وجريحاً. عدوان جديد على العاصمةجدّد طيران العدو السعودي غاراته الإجرامية على العاصمة صنعاء اليوم السبت، مما أسفر عن سقوط 21 شهيداً وجريحاً. وأكدت وزارة الصحة في بيان، استشهاد 3 مواطنين وإصابة 3 آخرون باستهداف العدو السعودي لمنزل مواطن في منطقة عصر بالعاصمة صنعاء. وأفادت الوزارة بأن 7 مواطنين استشهدوا بينهم امرأة وطفلة وأصيب 8 آخرون باستهداف طيران العدو لمصنع اسمنت في مديرية همدان بمحافظة صنعاء. وكثف طيران العدو السعودي خلال الساعات الماضية، غاراته على محافظات تعز والحديدة والجوف وصعدة وعمران، خلّفت عدد من الشهداء والجرحى المدنيين.

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