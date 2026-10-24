ماذا يحتاج الزمالك لحسم التأهل أمام الجيش الرواندي بدوري الأبطال الليلة؟

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أكتوبر 2026 02:17 مساءً - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة الإياب أمام الجيش الرواندي مساء اليوم السبت، بأفضلية الفوز فى لقاء الذهاب بهدف دون مقابل، فى المباراة التى جمعت الفريقين الجمعة الماضي باستاد أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالى، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الفريق الأبيض لاستثمار هذا التقدم من أجل حسم التأهل إلى الدور المقبل، ومواصلة مشواره فى البطولة القارية ، مستفيدًا من خبرات لاعبيه وإقامة مباراة العودة باستاد القاهرة الدولي وسط جماهيره.

ماذا يحتاج الزمالك للتأهل أمام الجيش الرواندي؟

يمتلك الزمالك أكثر من فرصة لحجز بطاقة العبور إلى الدور التالي، إذ يكفيه تحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة فى مواجهة الإياب، بعدما نجح فى العودة من رواندا بانتصار ثمين بهدف نظيف.

وفى المقابل، يحتاج الجيش الرواندي للفوز بفارق هدفين من أجل قلب النتيجة والتأهل، بينما يؤدي انتصاره بهدف دون رد إلى اللجوء لركلات الترجيح لتحديد الفريق المتأهل، وفقًا لنظام البطولة.

ويأمل الزمالك تجنب الدخول فى حسابات معقدة، من خلال فرض سيطرته على مجريات اللقاء، واستغلال الفرص المتاحة أمام المرمى، مع الحفاظ على التوازن الدفاعي، وعدم منح المنافس فرصة للعودة إلى أجواء المواجهة.

موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي

تقام مباراة الزمالك والجيش الرواندي اليوم السبت، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة فى تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري لموقف الفريق الأبيض وقدرته على حسم التأهل ومواصلة المنافسة القارية.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والجيش الرواندي

تنقل قناة «أون سبورت» مباراة الزمالك والجيش الرواندي ليتمكن جمهور القلعة البيضاء من متابعة اللقاء المرتقب.

ويتطلع الزمالك لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتأكيد تفوقه فى مباراتي الذهاب والإياب، وحجز مقعده فى الدور المقبل، مع مواصلة السعي نحو المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا.