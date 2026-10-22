بأكثر من 6 ملايين جنيه.. الأمن العام يوجه ضربات استباقية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 أكتوبر 2026 03:29 مساءً - استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد؛ فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما زادت عن (6 ملايين جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.