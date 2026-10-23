فخامة الرئيس السيسى يعزى ملك الأردن فى ضحايا الهجوم الإرهابى على الكنيسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 أكتوبر 2026 09:29 مساءً - أعرب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن إدانة مصر الكاملة للهجوم الإرهابي الغادر على إحدى الكنائس بمحافظة الكرك بالأردن، متوجهاً بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الملك عبد الله الثاني وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في ضحايا الهجوم الإرهابي.

وقال فخامة الرئيس السيسى فى تغريدة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعى: "أتوجه بخالص التعازي وصادق المواساة لجلالة الملك عبد الله الثاني وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في ضحايا الهجوم الإرهابي الغادر على إحدى الكنائس بمحافظة الكرك.

وإذ أعرب عن إدانة مصر الكاملة لهذه الأعمال الدنيئة التي تتنافى مع كافة القيم الإنسانيّة، فإنني أوكد وقوف مصر بجانب الأردن الشقيق في مواجهة هذا الحادث الآثم، وكافة صور العنف والإرهاب".