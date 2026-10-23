أخبار اليمن : الأرصاد يحذّر المواطنين في هذه المناطق

الأرصاد يحذّر المواطنين في هذه المناطقتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ترافقها الرياح الهابطة على أرخبيل سقطرى وخليج عدن، وسواحل ومرتفعات المهرة، وحضرموت وشبوة، وأبين ولحج.

كما تشمل الأمطار أجزاء من محافظات البيضاء، والضالع، وعدن، وتعز، وإب، وذمار، وريمة والمحويت.

ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظات عمران، وحجة وغرب كل من صنعاء وصعدة، وعلى أجزاء من سهل تهامة والساحل الغربي.

وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان أو التواجد والمجازفة بعبور ممراتها أثناء وبعد هطول الأمطار ومن العواصف الرعدية، داعياً إلى اتخاذ إجراءات السلامة.

كما حذر الصيادين وربابنة السفن في خليج عدن وأرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية وجنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من ارتفاع الموج واضطراب البحر.