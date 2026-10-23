أخبار اليمن : 12 شهيداً وجريحاً في عدوان على صنعاء

12 شهيداً وجريحاً في عدوان على صنعاء
استشهد 3 مواطنين وأُصيب 9 آخرين، إثر سلسلة غارات شنها طيران العدو السعودي اليوم على مديرية نهم في محافظة صنعاء.
وأوضح مصدر محلي أن طيران العدو استهدف بسلسلة من الغارات منزل مواطن في مديرية نهم، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة 9 آخرين من أسرة واحدة.
وكثف طيران العدو السعودي خلال الساعات الماضيةK غاراته الإجرامية على محافظات تعز والحديدة والجوف وصعدة وعمران، مخلفاً عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين.
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