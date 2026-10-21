فخامة الرئيس السيسي: مصر لا تتآمر ولا تتعامل مع الميليشيات وتحافظ على علاقات متوازنة مع الجميع

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أكتوبر 2026 08:17 مساءً -

أكد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ثوابت السياسة الخارجية المصرية منذ عام 2014 تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم التآمر والحفاظ على وحدة الدولة الوطنية ومؤسساتها.

وأضاف فخامة الرئيس، خلال جلسة «أمن الوطن والمواطن» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن السياسة المصرية ترفض التعامل مع الميليشيات المسلحة، وتقوم في الوقت نفسه على التعاون من أجل البناء والتنمية والتعمير والانخراط في علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف.

وشدد فخامة الرئيس على ضرورة الالتزام بمبدأ التوازن الاستراتيجي في إدارة ملفات السياسة الخارجية، وعدم دفع الدولة لاتخاذ مواقف أو خطوات تحت ضغط الرأي العام، بما يحافظ على المصالح العليا والأمن القومي المصري.

وفي السياق نفسه، أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية أن السياسة الخارجية تمثل امتدادا للداخل، وأن استقرار الدولة يعزز قدرتها على إدارة علاقاتها وشراكاتها الدولية بكفاءة. نص ملصق