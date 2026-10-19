تعرف علي أبرز رسائل رئيس الوزراء خلال منتدى مصر 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أكتوبر 2026 01:37 مساءً - انطلقت فعاليات منتدى مصر 2026، تحت شعار "نظرة اليوم.. رؤية الغد"، بحضور فخامة الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والقيادات، بالعاصمة الجديدة؛ لمناقشة مسيرة التنمية في مصر، والاستماع إلى آراء المواطنين وتطلعاتهم بشأن القضايا التي تمس حياتهم اليومية.

وفي هذا السياق، نستعرض في نقاط أبرز الرسائل التي تناولها الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته بالمنتدى،

-استعراض مسيرة البناء والتنمية في مصر على مدار 12 عاماً في ظل ظروف وتحديات غير مسبوقة.

-التأكيد أن المنتدى لا يقتصر على عرض الإنجازات، بل يهدف إلى الاستماع للمواطنين ومناقشة آرائهم وانتقاداتهم ومقترحاتهم.

-ترسيخ الحوار المتبادل بين الحكومة والمواطنين، والاستناد إلى المنهج العلمي والشواهد واستطلاعات الرأي في تحديد الأولويات.

-إشراك المواطنين والشباب والقطاع الخاص في تقديم الأفكار والمقترحات، بما يعكس احتياجات المجتمع وتطلعاته.

-تنظيم أكثر من 30 جلسة، بمشاركة الخبراء والأكاديميين، إلى جانب عقد فعاليات في عدد من الجامعات ومراكز الفكر.

-إطلاق الموقع الإلكتروني للمنتدى لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة وتقديم أفكارهم ومقترحاتهم.

-تسجيل نحو 7 ملايين مشاهدة، و61 ألف تسجيل للمشاركة، وتلقي 16 ألف فكرة ومقترح.

-وصل نسبة المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً إلى نحو 50%، مع مشاركة أكثر من 5 آلاف طالب، بعضهم من طلاب المدارس.

-الاستماع إلى الأسئلة والقضايا التي تشغل المواطنين، وتحويلها إلى محاور للنقاش والعمل.

-وضع الأسعار والتعليم والخدمات والأجور والأمن والأمان ضمن أبرز القضايا التي تشغل المواطنين.

-مناقشة ملفات التعليم والثقافة والإعلام والشباب والرياضة وسوق العمل، في ضوء المقترحات والشواهد التي جمعت من المواطنين.

-بحث كيفية التعامل مع الحروب والصراعات والتحديات الإقليمية، واستعراض رؤية مصر في التعامل مع المتغيرات الراهنة.

-مناقشة رؤية مصر في مجال الطاقة، ودورها في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل.

-تخصيص ورش عمل لمناقشة القضايا اليومية التي تمس حياة المواطنين، ومن بينها ملف الكلاب الضالة والتشجير والمصريون بالخارج، وغيرها من الأولويات الوطنية.

-التأكيد على أهمية المكاشفة والشفافية في تقييم التجربة، وتوضيح ما تحقق بالفعل، وما لم يتحقق، وما تستهدف الدولة إنجازه خلال المرحلة المقبلة.

-تحديد الملفات التي تحتاج إلى التحرك والتطوير، وتحويل المناقشات والمقترحات إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ.

-وضع جدول زمني واضح وبرنامج عمل تنفيذي للدولة المصرية حتى عام 2030، بما يحدد الأولويات وآليات التنفيذ ومتابعة النتائج.

-التأكيد أن الهدف من المنتدى هو الانتقال من الحوار وطرح الأفكار إلى العمل والتنفيذ، بما يحقق نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين.