بعد تقديم أوراق اعتماده للرئيس اللبناني.. السفير تميم خلاف يبدأ مهام عمله في بيروت

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أكتوبر 2026 07:37 مساءً - سلّم الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الخميس، أوراق اعتماد السفير تميم خلاف، سفير جمهورية مصر العربية الجديد لدى لبنان، خلال مراسم رسمية أُقيمت في القصر الجمهوري بمنطقة بعبدا.

ونقل السفير تميم خلاف إلى الرئيس اللبناني تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته للبنان، قيادةً وحكومةً وشعبًا، بدوام الأمن والاستقرار والازدهار، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، وحرص مصر على مواصلة تقديم مختلف أوجه الدعم للبنان في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها.

وأكد السفير المصري تطلعه إلى العمل على فتح آفاق جديدة للتعاون بين القاهرة وبيروت خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس خصوصية العلاقات الثنائية ويسهم في تعزيز التعاون في مختلف القطاعات والمجالات، مشددًا على ثبات الموقف المصري الداعم للبنان.

وأشار خلاف إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الاتصالات والتحركات المصرية مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، بما يدعم أمن لبنان واستقراره ويسهم في تعزيز فرص التهدئة.

من جانبه، رحب الرئيس جوزاف عون بالسفير المصري الجديد، وطلب نقل تحياته وتقديره إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع مصر ولبنان.

كما أشاد الرئيس اللبناني بالمواقف المصرية الداعمة لبلاده، مثمنًا الجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الحفاظ على أمن لبنان واستقراره.

وفي ختام اللقاء، أعرب السفير تميم خلاف عن اعتزازه بتولي مهامه الدبلوماسية في لبنان، مؤكدًا عزمه على تعزيز التواصل والتنسيق مع مختلف المؤسسات اللبنانية، ودفع مسارات التعاون المشترك بما يخدم مصالح الشعبين المصري واللبناني ويعزز العلاقات المتميزة بين البلدين.