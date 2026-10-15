٥ وصفات سيروم لتطويل وتكثيف الرموش

وصفات سيروم تطويل وتكثيف الرموش اللي معانا النهاردة بتتميز انها سهلة التحضير وبمكونات بسيطة، وكمان بتدوم فترة طويلة.

- الوصفة ١:

هتحتاجي:

- زيت الخروع.

- زيت الروزماري.

- زيت اللافندر.

هاتي عبوة ماسكارا فاضية ونضيفة ومتعقمة كويس، امليها بزيت الخروع، وضيفي نقطة واحدة من زيت الروزماري ونقطة من زيت اللافندر، ورجي العبوة كويس لخلط المكونات، واحفظيه في مكان بارد وضلمة.

للاستخدام، اغمسي فرشة الماسكارا في السيروم ومرريها على الرموش بداية من الجذور للاطراف واتجنبي دخوله العين، استخدميه كل يوم قبل النوم، وخلال وقت قصير هتلاحظي ان رموشك بقت اطول واكتر كثافة.

- الوصفة ٢:

هتحتاجي:

- زيت الخروع.

- زيت جوز الهند.

في عبوة ماسكارا اخلطي كميات متساوية من زيت الخروع وزيت جوز الهند، ورجي العبوة كويس لمزج المكونات، واستخدمي السيروم على رموشك كل يوم قبل النوم.

- الوصفة ٣:

هتحتاجي:

- زيت الخروع.

- زيت الارجان.

- بيوتين سائل (هتلاقيه متوفر في الصيدلية او على امازون).

هاتي عبوة ماسكارا، ضيفي فيها من ٥ - ١٠ نقط من البيوتين السائل، وبعدها ضيفي زيت الخروع بحيث يملى حوالي ٧٠٪ من العبوة، واملي الباقي بزيت الارجان، ورجي العبوة لمزج المكونات، واستخدمي السيروم كل يوم قبل النوم.

- الوصفة ٤:

هتحتاجي:

- زيت الخروع.

- زيت اللوز الحلو.

- زيت النيم.

هاتي عبوة ماسكارا ضيفي فيها ١٠٪ من زيت الخروع، ٢٠٪ من زيت النيم، و ٧٠٪ من زيت اللوز الحلو، ورجي العبوة كويس لمزج المكونات، واستخدميه يوميا قبل النوم.

- الوصفة ٥:

هتحتاجي:

- زيت الخروع.

- زيت الجوجوبا.

هاتي عبوة ماسكارا، اخلطي فيها معلقتين كبار من زيت الجوجوبا مع ٤ معالق كبيرة من زيت الخروع، يعني النسبة تكون تلت من زيت الجوجوبا وتلتين من زيت الخروع، ورجي العبوة لمزج المكونات، واستخدميه يوميا قبل النوم. Eyelashes growth serum

- نصايح لتحقيق اقصى استفادة من السيروم:

- احرصي على استخدام السيروم يوميا، للحصول على افضل النتايج.

- اغسلي الفرشة قبل استخدامها لازالة اي رواسب.

- اتأكدي من غسل بشرتك قبل وضع السيروم، ده هيساعد على ازالة الاتربة والشوائب اللي ممكن تمنع وصول السيروم لرموشك.