لجنة التسعير التلقائي تقرر تثبيت أسعار البنزين والسولار حتى نهاية ديسمبر 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أكتوبر 2026 07:37 مساءً -

قامت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بمراجعة المحددات الخاصة بآلية التسعير التلقائى، وأهمها التغيرات في سعر الصرف وسعر برميل خام برنت خلال الربع الممتد من شهر يوليو حتى سبتمبر 2026، مقارنة بالربع السابق من العام، وقررت فى ضوء تلك المحددات الإبقاء على أسعار المنتجات البترولية دون تعديل أو تغيير.

وكان هناك قرار من مجلس الوزراء بعودة عمل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، حيث راجعت اللجنة التطورات المحلية والدولية المؤثرة على المعادلة السعرية، وأخذاً في الاعتبار تطورات اسعار المنتجات البترولية العالمية، وما سبق اتخاذه من اجراءات سعرية طوال الفترة الماضية، واتخذت قرارها فى ضوء هذه المحددات.

وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية تثبيت أسعار السولار والبنزين بأنواعة الثلاثه حتى نهاية ديسمبر 2026.

أسعار البنزين والسولار علي النحو التالي:

- بنزين 95 => 24 جنيها للتر

- بنزين 92 => 22.25 جنيه للتر

- بنزين 80 => 20.75 جنيه للتر

- سولار => 20.5 جنيه للتر

- غاز تموين السيارات 13 جنيها للمتر

وتواصل الدولة جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي، ودفع أعمال الاستكشاف و تعزبز وتنمية موارد مصر من البترول والغاز، من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، وذلك في إطار العمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية.