مصطفى حسين يتوج بذهبية بطولة العالم للمصارعة بأمريكا بعد التغلب على لاعب المجر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أكتوبر 2026 10:25 صباحاً - توج مصطفى حسين لاعب منتخب مصر للمصارعة، بلقب بطولة العالم تحت 23 سنة، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وحصد الميدالية الذهبية والمركز الأول.

وجاء الفوز بالميدالية الذهبية بعد التغلب على لاعب المجر ليفى بنتيجة 5-2 بنهائى البطولة، محققا المركز الأول.

مشوار مصطفى حسين فى بطولة العالم

كان اللاعب قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على منافسه الأوكراني إيرفان ميرزويف بنتيجة 9-0، في منافسات وزن 77 كجم.

وصعد إلى الدور نصف النهائي بطولة العالم للمصارعة بعد الفوز على الروسي رسلان نوريلاييف بعدم التكافؤ، كما حقق الفوز على بطل النرويج بنتيجة 10-2، ليواصل انتصاراته حتى الوصول إلى النهائي.