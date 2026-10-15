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الرئيس السيسي: مصر تسعى وتبذل كل الجهد لتجنب وقوع نزاع فى السودان

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الرئيس السيسي: مصر تسعى وتبذل كل الجهد لتجنب وقوع نزاع فى السودان

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أكتوبر 2026 07:37 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر تسعى وتبذل كل الجهد لتجنب وقوع نزاع في السودان، حسبما أفادت قناة «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل.

 

جهود مصر تجاه السودان

جاء ذلك خلال حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع كبار رجال الدولة والإعلاميين، على هامش مأدبة الإفطار التي أقامتها أكاديمية الشرطة بمناسبة الاحتفال بيوم الخريجين

 

وتناول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء عددًا من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالشأنين المحلي والعالمي، مشيرًا أيضًا إلى وجود مخاطر على حدود مصر الجنوبية والغربية.

 

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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