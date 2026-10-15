الأرصاد الجوية :. 3 محافظات تحت تأثير السحب الممطرة واحتمالية سقوط أمطار

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أكتوبر 2026 01:29 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، آخر تطورات حالة الطقس، مشيرة إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

فرص لسقوط أمطار على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، ما يصاحبه فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق، وتتركز فرص الأمطار على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ.

ظهور السحب في حلايب وشلاتين

وأشارت الهيئة إلى أن صور الأقمار الصناعية رصدت ظهور بعض السحب على أقصى جنوب شرق البلاد، وتحديدًا في مناطق حلايب وشلاتين.

أجواء خريفية على أغلب الأنحاء

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الخريفية على أغلب أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع تطورات الحالة الجوية وتكاثر السحب على بعض المناطق.