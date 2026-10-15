الرئيس السيسي: مصر لا تقبل المساس بأمن السعودية وحدودها

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أكتوبر 2026 07:37 مساءً - أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لا تقبل المساس بأمن المملكة العربية السعودية وحدودها، مشددًا على وقوف مصر مع الأمنين العربي والإسلامي، حسبما نقلت قناة «إكسترا نيوز».

موقف مصر من أمن السعودية

جاء ذلك خلال حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع كبار رجال الدولة والإعلاميين، على هامش مأدبة الإفطار التي أقامتها أكاديمية الشرطة بمناسبة الاحتفال بيوم الخريجين، حيث تناول عددًا من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالشأنين المحلي والعالمي.

الضرر بالأمن العربي والإسلامي يؤثر على الجميع

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: «مصر والسعودية هما قلب الأمنين العربي والإسلامي، وأي ضرر يصيب أيًّا منهما سيؤثر على الأخرى»، مؤكدًا الترابط بين أمن البلدين.