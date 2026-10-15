الرئيس السيسي: استهداف السعودية يؤثر على الأمن القومى العربى والمصرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أكتوبر 2026 07:37 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن استهداف المملكة العربية السعودية يؤثر على الأمن القومي العربي والمصري، حسبما أفادت قناة «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل.

أمن مصر والسعودية

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن مصر لا تقبل المساس بأمن المملكة العربية السعودية وحدودها، مؤكدًا أن مصر والسعودية هما قلب الأمنين العربي والإسلامي، وأن أي ضرر يصيب أيًّا منهما سيؤثر على الأخرى.

حديث على هامش الاحتفال بيوم الخريجين

جاءت تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال حديثه مع كبار رجال الدولة والإعلاميين، على هامش مأدبة الإفطار التي أقامتها أكاديمية الشرطة بمناسبة الاحتفال بيوم الخريجين، حيث تناول عددًا من القضايا والموضوعات المتعلقة بالشأنين المحلي والعالمي.