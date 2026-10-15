الرئيس السيسي: يجب الاهتمام بإدارة التعليم وجودته وخلق كوادر مؤهلة دون مجاملة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أكتوبر 2026 07:37 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة الاهتمام بإدارة التعليم وجودته، والعمل على خلق كوادر مؤهلة ذات كفاءة دون مجاملة، حسبما أفادت قناة «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل.

جودة التعليم وتأهيل الكوادر

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: «يجب الاهتمام بإدارة التعليم وجودته والعمل على خلق كوادر مؤهلة ذات كفاءة دون مجاملة».

جاء ذلك خلال حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كبار رجال الدولة والإعلاميين، على هامش مأدبة الإفطار التي أقامتها أكاديمية الشرطة بمناسبة الاحتفال بيوم الخريجين، حيث تناول اللقاء عددًا من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالشأنين المحلي والعالمي.