برلمانية: رسائل الرئيس السيسي ترسخ دولة القانون وتحصن الجبهة الداخلية ضد الشائعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أكتوبر 2026 12:33 صباحاً -

أكدت النائبة يوستينا رامي عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ44 للقوات المسلحة عكست رؤية استراتيجية لمفهوم الأمن القومي والحفاظ على سيادة الدولة وهويتها الوطنية.

وقالت رامي إن تأكيد الرئيس أن للدولة دستورا وافق عليه المصريون ولن يمسه أحد يمثل رسالة واضحة لترسيخ دولة القانون والمؤسسات والحفاظ على الاستقرار، إلى جانب تحصين الجبهة الداخلية في مواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة ومحاولات التأثير على وعي المواطنين.

وأضافت أن استعادة الدولة والحفاظ على هويتها خلال عام 2013 جسدا تلاحم الشعب مع مؤسسات الدولة والقوات المسلحة، معتبرة أن معركة المرحلة الحالية أصبحت بالأساس معركة وعي وفكر تتطلب تعزيز بناء الإنسان المصري وقدرته على مواجهة حملات التضليل.

وأشارت إلى أن استلهام روح انتصار أكتوبر بما تحمله من إرادة وقدرة على تجاوز التحديات يمثل أساسا لمواصلة بناء الدولة والحفاظ على دور مصر الإقليمي والدولي.