برلماني: رسائل السيسي تحسم أولوية استقرار الدولة وحماية الوعي من التزييف

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أكتوبر 2026 12:33 صباحاً -

أكد النائب مصطفى البنا عضو مجلس النواب أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ44 للقوات المسلحة حسمت معالم مرحلة تتطلب المكاشفة والتلاحم الوطني، وفي مقدمتها الحفاظ على استقرار الدولة وحماية الوعي المجتمعي من محاولات التزييف.

وقال البنا إن استدعاء الرئيس لتحديات عام 2013 وما شهدته من إعادة بناء مؤسسات الدولة يجدد المسؤولية تجاه حماية الهوية والثوابت الوطنية، مشيرا إلى أن تأكيد الرئيس عدم المساس بالدستور يمثل ضمانة للاستقرار السياسي ودولة المؤسسات.

وأضاف أن مواجهة التحديات الاقتصادية واستكمال مسيرة البناء تتطلب استلهام روح انتصار أكتوبر بما تحمله من عمل وإصرار، مؤكدا أن حماية مقدرات الدولة ترتبط ببناء الإنسان وتعزيز الوعي والتكامل بين المؤسسات التشريعية والمجتمع.