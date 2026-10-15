الرئيس السيسى يهنئ الخريجين الجدد من أكاديمية الشرطة وأسرهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أكتوبر 2026 12:33 مساءً - هنأ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل قليل، الخريجين الجدد من أكاديمية الشرطة وأسرهم، مؤكدا على أن أسر الخريجين الجدد تقوم بدور عظيم وشراكة حقيقية مع مؤسسات الدولة من أجل الاستقرار والأمن .

وقدم طلاب أكاديمية الشرطة استعراضاً مبهراً بالدراجات الهوائية في أرض العروض الرئيسية، وذلك ضمن فعاليات حفل تخريج دفعة جديدة من الطلاب لعام 2026، المقامة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، إلى جانب عدد من الوزراء والقيادات الأمنية، وأسر الخريجين.

مهارات فائقة في التحكم والسيطرة

وأبرز استعراض الدراجات المستوى العالي من اللياقة والقدرة الاستثنائية للطلاب على التوازن والتحكم، حيث نفذ الخريجون تشكيلات وعروضاً خطرة اتسمت بالدقة السرعة المرونة الميدانية.

وعكست هذه الفقرة مدى الاستعداد والتدريب المتقدم الذي خضع له الطلاب للتعامل مع المطاردات الأمنية والتدخل السريع في كافة الظروف.

عروض ميدانية واقتحام للبؤر الإجرامية

وكانت الاحتفالية قد تضمنت تقديم الخريجين الجدد لمجموعة من العروض الرياضية والعسكرية والعملياتية المتميزة، شملت بيانات عملية لاقتحام البؤر الإجرامية، وعروض الرماية التكتيكية والدفاع عن النفس، فضلاً عن التشكيلات الميدانية بالسلاح، والتي أظهرت مدى الجاهزية البدنية والفنية للالتحاق بميدان العمل الأمني.