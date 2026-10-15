الرئيس السيسي: استقرار السودان وليبيا وقطاع غزة من مقتضيات الأمن القومى العربى والمصرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أكتوبر 2026 07:37 مساءً - قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن استقرار السودان وليبيا وقطاع غزة من مقتضيات الأمن القومي العربي والمصري.

حديث الرئيس على هامش الاحتفال بيوم الخريجين

جاء ذلك خلال حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع كبار رجال الدولة والإعلاميين، على هامش مأدبة الإفطار التي أقامتها أكاديمية الشرطة بمناسبة الاحتفال بيوم الخريجين. وتبادل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحديث مع الحضور حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالشأنين المحلي والعالمي.