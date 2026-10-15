خريجو أكاديمية الشرطة يؤدون يمين الولاء أمام الرئيس السيسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أكتوبر 2026 12:33 مساءً - في مشهد مهيب يحبس الأنفاس وترجف له القلوب، أدى خريجو أكاديمية الشرطة الجدد يمين الولاء خلف كبير معلمي الأكاديمية في أرض العروض الرئيسية، مرددين بكل فخر وإصرار: "قسمًا لو تعلمون عظيم"، وذلك ضمن فعاليات حفل تخريج دفعة جديدة من الطلاب لعام 2026، المقامة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، إلى جانب عدد من الوزراء والقيادات الأمنية والشخصيات العامة، وأسر الخريجين.

وساد أرجاء الأكاديمية أصوات الخريجين وهم يؤدون اليمين المقررة، معلنين التزامهم التام بحماية أمن الوطن واستقراره، وصون مقدرات الأمة، والتضحية بالأرواح في سبيل الدفاع عن أرض مصر وسيادة قانونها.

وتعتبر هذه اللحظة التتويج الفعلي لسنوات من الجهد والتدريب، والتحول الرسمي للطلاب إلى ضباط شرطة يحملون أمانة حماية الشارع المصري.

عروض ميدانية واستعراض للجاهزية

وكانت الاحتفالية قد شهدت تقديم الطلاب لعروض رياضية وعسكرية وعملياتية متنوعة، شملت تشكيلات السلاح، وعروض الدفاع عن النفس، وبيانات عملية لاقتحام البؤر الإجرامية، والتي أظهرت المستوى العالي من الكفاءة البدنية والفنية والجاهزية القتالية الميدانية التي تتمتع بها الدفعة الجديد.

صرح عريق لبناء الضابط العصري

وتُعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحاً أمنياً وعلمياً عريقاً في المنطقة؛ حيث تحرص وزارة الداخلية باستمرار على تطوير مناهجها التدريبية والتعليمية لتواكب التطورات التكنولوجية والأمنية الحديثة.

وتعمل الأكاديمية على ترسيخ مفهوم "الضابط العصري" الذي يجمع بين التأهيل العلمي والقانوني والميداني، مع الالتزام التام بمبادئ حقوق الإنسان.

مراسم التسليم وتكريم الأوائل

وعقب تأدية اليمين، أُجريت مراسم تسليم وتسلم القيادة بين الدفعات، يعقبها تكريم أصحاب المراكز الأولى من الخريجين بتسليمهم أنواط الامتياز تقديرًا لتفوقهم واجتهادهم.