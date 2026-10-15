حماة الوطن: رسائل الرئيس السيسي تؤكد أن حماية الدولة والوعي مسؤولية مشتركة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أكتوبر 2026 12:33 صباحاً -

أكد أشرف أبو النصر مساعد رئيس حزب حماة الوطن أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ44 للقوات المسلحة أكدت أن الحفاظ على الدولة يرتبط بحماية هويتها وذاكرتها الوطنية وتعزيز وعي المواطنين في مواجهة التحديات والشائعات وحملات التضليل.

وقال أبو النصر إن استحضار الرئيس لدروس نصر أكتوبر وأحداث عام 2013 يعكس أهمية وحدة الجبهة الداخلية والالتفاف حول مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن مواجهة محاولات تشويه التاريخ وتزييف الوعي تتطلب تكامل أدوار المؤسسات الإعلامية والتعليمية والثقافية والسياسية وتقديم المعلومات الدقيقة للمواطنين.

وأضاف أن رسائل الرئيس بشأن الإصلاح الاقتصادي تؤكد أن التنمية تحتاج إلى الاستمرارية والعمل والصبر وزيادة الإنتاج والاستثمار، لافتا إلى أن تجربة مكافحة الإرهاب والتضحيات التي قدمتها القوات المسلحة والشرطة تؤكد أن الحفاظ على الأمن والاستقرار مسؤولية وطنية مشتركة.

وأشار إلى أن تمسك مصر بالسلام وحل الدولتين وحماية سيادتها ورفض أي ادعاءات تمس سيناء يعكس ثوابت سياستها الخارجية، مؤكدا أن أمن دول الخليج يرتبط بالأمن القومي المصري وأن حماية الدولة ومقدراتها تتطلب الوعي والعمل والاصطفاف الوطني.