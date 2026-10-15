النائب محمد سلامة: رسائل الرئيس السيسي تؤكد حماية الدستور ومواجهة تزييف الوعي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أكتوبر 2026 12:33 صباحاً -

أكد النائب محمد سلامة عضو مجلس الشيوخ أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة عكست ثبات الدولة في حماية الدستور ومؤسساتها والتمسك بالثوابت الوطنية باعتبارها أساسا لاستقرار البلاد وصون مقدراتها.

وقال سلامة إن تأكيد الرئيس أن الدستور الذي وافق عليه الشعب لن يمسه أحد يعكس احترام إرادة المصريين وسيادة القانون، مشيرا إلى أن حديث الرئيس بشأن إسرائيل أكد أن مصر لا تتحرك وفق أطماع توسعية وإنما تتمسك باحترام سيادة الدول وحماية أمنها القومي ومصالحها الوطنية.

وأضاف أن تحذيرات الرئيس من تزييف الحقائق والعبث بالذاكرة الوطنية تضع مسؤولية على المؤسسات الإعلامية والثقافية والتعليمية والقوى السياسية لمواجهة الشائعات وتقديم المعلومات الصحيحة للمواطنين، مؤكدا أن معركة الوعي لا تقل أهمية عن حماية الحدود ومواجهة الإرهاب.

وأشار إلى أن تضحيات مصر خلال الحرب على الإرهاب تؤكد أن ما تحقق من أمن واستقرار جاء نتيجة أعباء وتضحيات كبيرة قدمتها القوات المسلحة والشرطة والشعب المصري، ما يستوجب الحفاظ على مكتسبات الدولة وتماسكها.