سى إن إن : الجيش الأمريكي يدرس استخدام " أم القنابل" لضرب إيران

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أكتوبر 2026 10:25 صباحاً - كشفت شبكة سى إن إن الأمريكية عن وضع الجيش الأمريكي خطط هجومية جديدة ضد إيران تتضمن احتمال استخدام ما يُعرف بـ "أم القنابل" لاستهداف البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية في البلاد، وذلك في حال إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر باستئناف العمليات القتالية، سواء قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها، وفقاً لما ذكره مسؤولون أمريكيون مطلعون على الأمر.

استخدام أم القنابل يمثل تصعيداً ملحوظاً

ونقلت سي إن إن عن المصادر قولها إن احتمال استخدام قنبلة "GBU-43/B" (المعروفة اختصاراً بـ MOAB)، وهي أكبر قنبلة غير نووية في الترسانة الأمريكية، في الصراع مع إيران سيُمثّل تصعيداً ملحوظاً. ومع ذلك، تثار شكوك حول مدى فاعلية هذا السلاح في تحقيق أي من الأهداف الاستراتيجية التي أعلنها ترامب، أو في تغيير موازين الحرب.

وأشارت CNN إلى أن الرئيس ترامب يواجه ضغوطاً لإنهاء هذه حرب إيران التي تحظى بمعارضة شعبية واسعة، في وقت يستعد فيه الحزب الجمهوري لمواجهة تداعيات سياسية محتملة من قِبل الناخبين في انتخابات التجديد النصفي المقبلة.

كما لا توجد مؤشرات تذكر على اقتراب البلدين من التوصل إلى تسوية عبر التفاوض، وذلك بعد أكثر من ستة أشهر من القصف الأمريكي.

غموض بشأن استراتيجية البيت الأبيض إزاء إيران

وفي حين يواصل الجيش الأمريكي تزويد ترامب بخيارات لشن ضربات محتملة ضد أهداف إيرانية، يتساءل بعض المسؤولين -في أحاديث خاصة- عما إذا كان لدى البيت الأبيض استراتيجية تدمج هذه الخطط ضمن رؤية قادرة فعلياً على إنهاء الحرب؛ وهو أمر لا يملك صلاحية اتخاذه سوى الرئيس نفسه.

وكان ترامب قد ناقش مع مستشارويه خلال الأشهر الماضية خيارات قد تُشكّل نهاية "حاسمة" للحرب -على الأقل من منظور إعلامي- في ظل إدراكهم لحجم الرفض الشعبي لهذا الصراع بين الأمريكيين، بحسب CNN.

وبينما صوّر بعض المسؤولين في الإدارة الأمريكية الحرب على أنها قد حُسمت فعلياً، اتخذ ترامب موقفاً أكثر حذراً في تصريحاته الأخيرة؛ إذ تجنّب إعلان النصر، مكتفياً بالقول إن الولايات المتحدة لا تزال لديها مهام لم تكتمل بعد في ذلك البلد.