احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 نوفمبر 2026 03:33 مساءً - استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور خالد العناني، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في أول زيارة رسمية له إلى مصر منذ توليه المنصب في نوفمبر 2025، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن فخامة الرئيس استهل اللقاء بالإشادة بالجهود التي بذلها المدير العام لليونسكو منذ توليه مهام منصبه، وما تحقق من تقدم في مسار الإصلاح المؤسسي والإداري للمنظمة، بما يضمن الاستجابة لأولويات الدول الأعضاء التنموية، خاصة الدول النامية، مؤكداً على الدور المحوري الذي تضطلع به منظمة اليونسكو في حماية التراث الثقافي وتوظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير النظم التعليمية، وكذلك جهودها في دعم برامج تمكين الشباب وبناء قدراتهم في مصر، بما يدعم جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، وتطوير منظومات التعليم والعلوم والثقافة.

وذكر المتحدث الرسمي، أن فخامة الرئيس أكد اهتمام مصر بتوسيع أوجه التعاون مع اليونسكو في تأهيل الشباب، خاصة صانعي المحتوى الرقمي والصحفيين، وتعزيز مهاراتهم في إنتاج محتوى هادف ومسئول، بما يساهم في زيادة الوعي ومكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، وترسيخ الحوار والتسامح بين مختلف الثقافات. كما أشار فخامة الرئيس إلى أهمية التعاون مع اليونسكو في رقمنة أرشيف الإذاعة والتليفزيون المصري وصونه، باعتباره جزءاً أصيلاً من الذاكرة الوطنية والتراث الثقافي المصري، وبهدف حفظ الذاكرة الإعلامية وإتاحتها للأجيال القادمة.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن المدير العام لمنظمة اليونسكو أعرب عن سعادته بلقاء فخامة الرئيس، مؤكداً الدور الريادي الذي تضطلع به مصر كشريك فاعل في دعم أجندة المنظمة، ومشيداً بجهودها في النهوض بمجالات التعليم والثقافة والعلوم. وذكر الدكتور خالد العناني أن هناك آفاقاً جديدة لدعم المشروعات المشتركة بين مصر والمنظمة في العديد من المجالات، مشيراً كذلك إلى الفرص الواعدة للتعاون الثلاثي في الدول الأفريقية من خلال طرح مبادرات ثقافية وتعليمية متنوعة لحفظ التراث الإنساني وتحقيقًا للأهداف التنموية لدول القارة.