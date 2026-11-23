احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 نوفمبر 2026 03:33 مساءً - أكد النائب الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم يعكس قوة الدولة المصرية وصلابة قيادتها السياسية، وحرصها على حماية الأمن القومي المصري وصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وقال السادات، إن شهادة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بشأن رفض القاهرة فتح حدودها أمام الفلسطينيين، إدراك منها لخطورة مخطط التهجير القسري، تعكس بوضوح أن مصر تمتلك قرارها الوطني المستقل، ولا تقبل ممارسة أي ضغوط تمس سيادتها أو ثوابتها الوطنية.

وأضاف الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على مبادئ راسخة، في مقدمتها احترام سيادة الدول، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعوب، وعدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أو على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن مصر كانت وستظل داعمًا رئيسيًا للقضية الفلسطينية، وأن موقفها الرافض للتهجير ليس مجرد موقف سياسي عابر، وإنما تعبير عن ثوابت وطنية وتاريخية، تؤكد أن حل القضية الفلسطينية يجب أن يقوم على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وليس اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه.

وشدد السادات، على أن التاريخ سيسجل للدولة المصرية وقيادتها السياسية تمسكهما بهذا الموقف، وقدرتهما على حماية المصالح الوطنية المصرية والدفاع عن القضية الفلسطينية في مواجهة مختلف الضغوط والتحديات.