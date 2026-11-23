احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 نوفمبر 2026 03:33 مساءً - وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى جمهورية مصر العربية، في زيارة رسمية على رأس وفد رسمي رفيع المستوى، تتضمن لقاءات مع كبار المسؤولين المصريين، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة وتعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وبغداد، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي للحكومة العراقية بيان مقتضب.

وتأتي الزيارة في إطار حرص البلدين على مواصلة التنسيق السياسي وتطوير التعاون المشترك، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى احتواء الأزمات عبر الحلول الدبلوماسية.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، في بيان بشأن الزيارة، إن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي سيلتقي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث التطورات الراهنة في المنطقة والتنسيق بين البلدين بشأن الحلول الدبلوماسية لاحتواء الأزمة.

وتعكس المباحثات المرتقبة أهمية التشاور المصري العراقي بشأن الملفات الإقليمية، وتنسيق المواقف تجاه التحديات التي تواجه المنطقة، بما يدعم جهود التهدئة والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة العراقية أن الزيارة ستشهد مباحثات بين رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي ونظيره المصري، في مجالات التعاون الثنائي، إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم ضمن أعمال اللجنة العراقية المصرية المشتركة.

وتستهدف هذه المباحثات تعزيز أطر التعاون بين البلدين، وفتح آفاق أوسع للشراكة في المجالات المختلفة، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم العلاقات المصرية العراقية.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة العراقية أن برنامج الزيارة يتضمن توجه رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى جامعة الدول العربية، حيث يلتقي الأمين العام للجامعة والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء.

وأشار إلى أن هذه اللقاءات تستهدف بلورة وتطوير مناخات العمل العربي المشترك، وتعزيز التنسيق بين الدول العربية إزاء القضايا والتحديات التي تشهدها المنطقة.