هاني أبو ريدة يكرّم رئيس جنوب أفريقيا بهدية فرعونية ودرع اتحاد الكرة في استاد القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أكتوبر 2026 11:29 مساءً - شهد استاد القاهرة الدولي مراسم تكريم خاصة لسيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، على هامش المواجهة التي تجمع منتخب بلاده مع المنتخب المصري في المباراة الودية المقامة مساء اليوم.

وحرص هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على استقبال رامافوزا وتكريمه، حيث قدم له هدية تذكارية ذات طابع فرعوني، بالإضافة إلى درع الاتحاد المصري لكرة القدم، في لفتة تعكس قوة العلاقات التي تجمع مصر وجنوب أفريقيا، خاصة على الصعيد الرياضي.

وحضر مراسم التكريم عدد من مسؤولي الرياضة وكرة القدم في مصر، من بينهم وزير الرياضة، وجوهر نبيل، إلى جانب خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، ومصطفى أبوزهرة وطارق أبوالعينين عضوي مجلس الإدارة، والدكتور مصطفى عزام الأمين العام للاتحاد، وشوقي غريب المدير الفني للاتحاد.

كما شهدت المناسبة حضور أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، ومحمد يحيى لطفي، رئيس الشركة المتحدة للرياضة.



تشكيل منتخب مصر



ويبدأ منتخب مصر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، كريم حافظ.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، إمام عاشور.

خط الهجوم: إبراهيم عادل، عمر مرموش، مصطفى زيكو.

البدلاء: مهدي سليمان، محمد علاء، عبد العزيز البلعوطي، طارق علاء، عمر فايد، أحمد فتوح، محمود صابر، علي محمود، أحمد سيد «زيزو»، أسامة فيصل، حمزة عبد الكريم.



تشكيل جنوب أفريقيا



في المقابل، يخوض منتخب جنوب أفريقيا اللقاء بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: سيفو تشايني.

خط الدفاع: ثابانج ماتولودي، إيمي أوكون، ليبوني سيما، فواز باساديين.

خط الوسط: بروكلين بوجينبول، سيفيلو سيثول، ثيمبا زواني.

خط الهجوم: تاشريك ماثيوز، كاسيوس مايلولا، لوثر سينج.



تاريخ مواجهات المنتخبين



وسبق أن التقى منتخبا مصر وجنوب أفريقيا في 13 مواجهة على مستوى الفريق الأول، وتميل الكفة خلالها لصالح منتخب «الأولاد».

وحقق منتخب جنوب أفريقيا 7 انتصارات مقابل 5 انتصارات للفراعنة، بينما حسم التعادل مواجهة واحدة.

وسجل المنتخب المصري 9 أهداف خلال هذه اللقاءات، في حين أحرز منتخب جنوب أفريقيا 11 هدفًا.



تفوق مصر في القيمة السوقية



وتشهد القيمة التسويقية تفوقًا واضحًا للمنتخب المصري، حيث تصل القيمة الإجمالية للاعبيه إلى نحو 96.15 مليون يورو، مقابل 48.15 مليون يورو لمنتخب جنوب أفريقيا.

ويبلغ الفارق بين المنتخبين 48 مليون يورو، فيما تقترب القيمة السوقية لقائمة الفراعنة من ضعف قيمة لاعبي منتخب جنوب أفريقيا.