الشرقية إنبي يفوز على الزمالك 2-1 في مباراة ودية.. وإيشو يسجل للأبيض

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أكتوبر 2026 08:45 مساءً - حسم فريق الشرقية إنبي مواجهته الودية أمام الزمالك لصالحه بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب بتروسبورت، ضمن تحضيرات الفريق الأبيض للمرحلة المقبلة.

وجاء هدف الزمالك الوحيد عن طريق أحمد عبد الرحيم «إيشو»، بينما حملت ثنائية الشرقية إنبي توقيع محمود كهربا ومحمد النحاس.



الزمالك يبدأ بتشكيل يضم عددًا من العناصر



ودخل الزمالك اللقاء بتشكيل ضم محمد صبحي في حراسة المرمى، وأمامه محمود بنتايج، محمود حمدي «الونش»، مصطفى الزناري، وعمر جابر.

وفي وسط الملعب شارك أحمد ربيع، ومحمد شحاتة، وعبد الله السعيد، بينما قاد الخط الهجومي أحمد عبد الرحيم «إيشو»، أحمد شريف، وسيف جعفر.



ثنائية مبكرة للشرقية إنبي



بدأ اللقاء بمحاولات متبادلة من الفريقين، قبل أن يحصل الشرقية إنبي على ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة، نجح محمود كهربا في تحويلها إلى هدف بعدما وضع الكرة على يسار محمد صبحي.

ولم ينتظر أصحاب الأرض طويلًا لإضافة الهدف الثاني، حيث تمكن محمد النحاس في الدقيقة 13 من استغلال انفراده بالمرمى وإيداع الكرة داخل الشباك.

وحاول الزمالك تقليص الفارق، وكانت أخطر فرصه عن طريق إيشو، الذي تلقى تمريرة مميزة من أحمد شريف في الدقيقة 21، لكنه لم يستغل انفراده وسدد الكرة بجوار القائم.

ورد إيشو سريعًا، وتمكن في الدقيقة 30 من إعادة الزمالك إلى المباراة، بعدما قام بمجهود فردي مميز داخل منطقة الجزاء، راوغ خلاله مدافع الشرقية إنبي قبل أن يسدد الكرة في الشباك.

وكاد الزمالك أن يدرك التعادل بعد دقائق قليلة، لكن القائم وقف أمام رأسية أحمد ربيع القوية، التي جاءت إثر عرضية متقنة من محمود بنتايج.

واستمرت محاولات الفريق الأبيض حتى نهاية الشوط الأول، لكن دون تغيير في النتيجة، لينتهي بتقدم الشرقية إنبي 2-1.



تغييرات بالجملة في الشوط الثاني



أجرى الجهاز الفني للزمالك عدة تغييرات مع انطلاق النصف الثاني، حيث شارك ناصر منسي ومحمد عواد بدلًا من سيف جعفر ومحمد صبحي، في محاولة لتنشيط الفريق على المستويين الهجومي والدفاعي.

وتواصلت التبديلات بدخول محمد إسماعيل وحسام أشرف بدلًا من مصطفى الزناري وأحمد شريف.

وفي الدقيقة 68، حصل أحمد الجفالي ومحمد ونيس على فرصة للمشاركة، بعدما حل الثنائي مكان أحمد عبد الرحيم «إيشو» وعبد الله السعيد، قبل أن يدخل السيد أسامة بدلًا من عمر جابر.

وكاد الشرقية إنبي أن يعزز تقدمه في الدقيقة 79، لكن محمد عواد تصدى ببراعة لرأسية من أحد مهاجمي الفريق المنافس.

واستمرت محاولات الزمالك لإدراك التعادل خلال الدقائق الأخيرة، بينما بحث الشرقية إنبي عن هدف ثالث، إلا أن النتيجة ظلت على حالها حتى صافرة النهاية، ليحقق أصحاب الأرض الفوز بهدفين مقابل هدف.