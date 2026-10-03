خلاف مروري.. ضبط المتهم بالتعدى على قس ونزع الصليب منه حال سيره بأحد الشوارع بالقليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 أكتوبر 2026 11:17 مساءً - فى إطار كشف ملابسات عدة منشورات مدعومة بصورة تم تداولها على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنت الإدعاء بقيام أحد الأشخاص بالتعدى على قس ونزع الصليب منه حال سيره بأحد الشوارع بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ اليوم 3/ الجارى تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية من (أحد القساوسة - مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليه بالسب والشتم حال سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم ولواذه بالفرار.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عاطل – مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته أقر بأنه حال سير الشاكى مستقلاً سيارته الخاصة بأحد الشوارع بدائرة القسم إصطدم بالدراجة النارية قيادته، فحدثت مشادة كلامية بينهما وقيامه بدفعه مما أدى لسقوط الصليب المعلق بصدره أرضاً دون حدوث إصابات.

تم التحفظ على الدراجة النارية.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.