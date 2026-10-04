الرئيس السيسى: نؤكد موقفنا الثابت الرافض للتدخلات الخارجية فى شؤون دول أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أكتوبر 2026 11:33 صباحاً - قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن قارة أفريقيا تمر بمرحلة دقيقة تشهد نزاعات وتوترات جيوسياسية.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى القمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الأفريقى: "نؤكد موقفنا الثابت الرافض للتدخلات الخارجية فى الشؤون الداخلية الدول الأفريقية".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: العلاقات بين الدول يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل وحسن الجوار.

بدأت منذ قليل، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعمال القمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الأفريقي لمنتصف العام التي تستضيفها مدينة العلمين الجديدة.