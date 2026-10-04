نشكركم على متابعتكم خبر من أبوظبي إلى مستقبل الغذاء.. «سلال» تستعرض أحدث ابتكاراتها الزراعية والغذائية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 4 أكتوبر 2026 05:54 مساءً - تشارك مجموعة «سلال»، المتخصصة في قطاع الأغذية والتكنولوجيا الزراعية في إمارة أبوظبي، في الدورة الثالثة من «الأسبوع العالمي للغذاء 2026»، التي يستضيفها مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر، مستعرضة منظومتها المتكاملة وحلولها المبتكرة في مختلف مجالات الزراعة والغذاء.

وتسلط المجموعة خلال مشاركتها الضوء على قدراتها في الإنتاج الزراعي والتكنولوجيا الزراعية، إلى جانب حلول سلاسل التوريد واستيراد وتوزيع المنتجات الغذائية والطازجة، والبحث والتطوير، بما يعكس توجهها نحو تعزيز مرونة واستدامة منظومة الأمن الغذائي ودعم الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات في هذا القطاع.

وتسعى «سلال» من خلال حضورها في الحدث إلى تعزيز التعاون مع شركائها الحاليين، وبناء شراكات جديدة مع الجهات المحلية والدولية، فضلاً عن تبادل الخبرات واستكشاف فرص تطوير حلول مبتكرة تسهم في دعم الإنتاج المحلي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي.

وقال سعادة ظافر راشد القاسمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سلال»: «نتطلع إلى مشاركتنا في الأسبوع العالمي للغذاء، الذي يقام هذا العام بالتزامن مع تحديات الظروف الراهنة التي تعيشها المنطقة، في مشهد يسلط الضوء على أهمية التعاون المشترك، وإبراز دور شراكاتنا في دعم سلاسل الإمداد، بما ينسجم مع دورنا في دعم وتعزيز مرونة منظومة الأمن الغذائي، من خلال تحويل فرص التعاون والابتكار إلى حلول عملية تدعم الإنتاج المحلي، وتسهم في ترسيخ استقرار الأسواق».

ويضم جناح «سلال» في المعرض المصاحب للحدث عدداً من شركاتها التابعة، تشمل «مجموعة شركات سافكو» و«البكراوي القابضة» و«شيروود»، إلى جانب «واحة الابتكار»، حيث تستعرض المجموعة أحدث عملياتها وابتكاراتها في توزيع الأغذية، واستيراد وتوزيع المنتجات الطازجة والمدخلات الزراعية، إضافة إلى أنشطة البحث والتطوير والابتكار في قطاعي الزراعة والغذاء.

ومن المقرر أن تشهد مشاركة المجموعة توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع جهات حكومية، في إطار توسيع شبكة الشراكات ودعم تطوير مبادرات وحلول جديدة تخدم القطاع وتواكب متطلباته المستقبلية.

وتقام نسخة هذا العام من «الأسبوع العالمي للغذاء» تحت شعار «شراكات عالمية لمستقبل غذائي مرن»، بمشاركة جهات حكومية وقادة قطاع ومستثمرين ومبتكرين ومنتجين من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعرفة واستكشاف التقنيات والحلول القادرة على المساهمة في بناء نظم غذائية أكثر مرونة واستدامة.