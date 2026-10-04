القوات المسلحة توقع عقد إتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أكتوبر 2026 07:37 مساءً - فى إطار حرص القوات المسلحة على التعاون المثمر والبناء مع كافة الوزارات والهيئات بالدولة والإرتقاء بمستوى الكفاءات بمختلف القطاعات، وقعت إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.

إتفاق ثلاثى مع وزارة الشباب والرياضة والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، لتطوير منظومة مكافحة المنشطات فى مصر وفقاً لأحدث المعايير الدولية .

حيث قام بتوقيع البروتوكول كلاً من اللواء طبيب تامر منصور عايد مدير إدارة الخدمات الطبية والسيد محمـد الكردى رئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة والدكتور حازم خميس رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ، وذلك بحضور السيد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة واللواء أح محمـد كمال الدين رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة .

ويهدف الإتفاق الثلاثى لدعم وإستمرار تشغيل معمل المنشطات المصرى وإستكمال متطلبات حصوله على الإعتماد النهائى من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "WADA ".

كما وقعت الأكاديمية العسكرية المصرية بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة للإرتقاء بالمستوى العلمى والبحثى مع مختلف الصروح التعليمية، حيث وقع البروتوكول كلاً من اللواء أح محمـد صلاح التركى مدير الأكاديمية العسكرية المصرية والأستاذ الدكتور محمـد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وذلك بحضور عدد من ضباط الأكاديمية ومسئولى جامعة القاهرة.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين فى العديد من المجالات التعليمية والبحثية لتبادل الخبرات ودعم جهود الدولة فى بناء نظام تعليمى حديث يواكب متطلبات العصر.