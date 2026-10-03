منتخب مصر للشباب يخسر أمام المغرب 2-0 فى تصفيات شمال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 أكتوبر 2026 11:17 مساءً -

خسر منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، أمام المغرب بنتيجة 2-0 فى الجولة الرابعة بتصفيات شمال أفريقيا التى تقام فى الإسماعيلية.

بهذه النتيجة تصدر المغرب التصفيات برصيد 7 نقاط وضمن التأهل لنهائيات أمم أفريقيا، بينما توقف رصيد منتخب مصر عند 6 نقاط فى المركز الثانى.

ويتبقى لمنتخب مصر للشباب مباراة واحدة أمام الجزائر صاحب المركز الثالث بـ4 نقاط، يوم الثلاثاء المقبل ويحتاج الفراعنة للفوز أو التعادل للتأهل للنهائيات.

تشكيل منتخب مصر

بدأ منتخب مصر للشباب المباراة بتشكيل يضم:

- حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز

-الدفاع: نور اشرف - إياد مدحت - محمد عوض - مهند الشامي.

-الوسط: محمد سمير كونتا - يونس الملاح - محمد حمد.

-الهجوم: عمر العزب - أنس رشدي - علي الجارحي.

وعلى دكة البدلاء: اياد تامر - ياسين عاطف - محمود صلاح - عبدالله بدير- محمد رأفت - عمر أمين - محمد هيثم - محمد فرج - أدهم كريم.