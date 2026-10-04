الرئيس السيسى: علاقات الدول يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل وحسن الجوار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أكتوبر 2026 11:33 صباحاً - قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العلاقات بين الدول يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل وحسن الجوار.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى القمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الأفريقى: "وحدة الدول وسلامة أراضيها مبادئ أساسية لاستقرار القارة الأفريقية".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "مدينة العلمين الجديدة نموذج لما يمكن أن تصنعه الإرادة وانتصار التنمية على الصراع".

بدأت منذ قليل، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعمال القمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الأفريقي لمنتصف العام التي تستضيفها مدينة العلمين الجديدة.