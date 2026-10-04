الأهلي يعود للتدريبات بقيادة عموتة استعدادًا لمواجهة بترول أسيوط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أكتوبر 2026 08:45 مساءً - عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى أجواء التدريبات من جديد، بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة يوم، حيث خاض الفريق مرانه مساء اليوم على ملعب مختار التتش، في إطار التحضير للمرحلة المقبلة عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وشهد المران تركيزًا من الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة على تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، استعدادًا لعودة المباريات الرسمية خلال الأيام المقبلة.



محاضرة فنية من عموتة قبل المران



وقبل انطلاق التدريبات، عقد الحسين عموتة جلسة مع لاعبي الأهلي، استعرض خلالها عددًا من النقاط الفنية، كما شرح ملامح برنامج العمل الذي ينتظر الفريق خلال الفترة المقبلة.

وبعد انتهاء المحاضرة، بدأ اللاعبون الجزء الأول من المران بتدريبات بدنية، قبل الانتقال إلى مجموعة من التدريبات باستخدام الكرة، ضمن خطة رفع الجاهزية قبل استئناف المنافسات.



أكرم توفيق يعود للمشاركة



وشهدت تدريبات الأهلي عودة أكرم توفيق إلى المشاركة بصورة طبيعية، بعدما تعافى من نزلة البرد التي حرمته من الظهور في المباراة الودية الأخيرة أمام مصر المقاصة.

ويواصل الجهاز الفني تجهيز جميع العناصر المتاحة، خاصة مع اقتراب موعد أولى المواجهات الرسمية بعد فترة التوقف.



الأهلي يفتتح مشواره أمام بترول أسيوط



ويستعد الأهلي لخوض أول مباراة رسمية بعد فترة التوقف يوم 7 أكتوبر الجاري، عندما يواجه بترول أسيوط في منافسات كأس عاصمة مصر.

وكان الفريق الأحمر قد استغل فترة التوقف في خوض مباراتين وديتين، حقق خلالهما الفوز على الاتحاد المصراتي الليبي بنتيجة 4-2، ثم تفوق على مصر المقاصة بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن خطة الجهاز الفني للحفاظ على جاهزية اللاعبين.