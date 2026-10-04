حسام الزناتي يظهر في مباراة الزمالك الودية تمهيدًا لتولي منصب المدير الرياضي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أكتوبر 2026 08:45 مساءً - ظهر حسام الزناتي، المرشح لشغل منصب المدير الرياضي لنادي الزمالك، في مدرجات استاد بتروسبورت لمتابعة المباراة الودية التي تجمع الفريق الأبيض أمام إنبي، ضمن برنامج استعدادات الزمالك للفترة المقبلة.

وتأتي خطوة حضور الزناتي للمباراة بالتزامن مع اقترابه من تولي منصب المدير الرياضي داخل النادي، بعدما شهدت الفترة الماضية التوصل إلى اتفاق بشأن معظم التفاصيل الخاصة بالمهمة، في انتظار حسم الإجراءات النهائية وتحديد اختصاصاته بشكل رسمي.



الزمالك يجهز نفسه للمباريات المقبلة



ويستغل الجهاز الفني للزمالك فترة التوقف الدولي في رفع جاهزية اللاعبين وتجهيز الفريق للمواجهات المنتظرة خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق زد في منافسات كأس عاصمة مصر، قبل أن يصطدم بغريمه التقليدي الأهلي في مباراة القمة ضمن منافسات الدوري المصري.

ويسعى الجهاز الفني إلى الاستفادة من فترة التوقف في تجهيز جميع العناصر، والوصول بالفريق إلى أفضل حالة فنية وبدنية قبل المباراتين المرتقبتين.