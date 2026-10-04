وفاة امرأة وإنقاذ 90 بفيضانات إسبانيا
أعلنت السلطات الإسبانية، يوم السبت، وفاة امرأة تبلغ من العمر 102 عاماً، فيما تمكن رجال الإطفاء من إنقاذ 90 شخصاً، جراء فيضانات ضربت بلدة مادريجيراس جنوب شرقي البلاد.
وعثر رجال الإطفاء على جثة المرأة داخل منزلها، بعدما تجاوز ارتفاع مياه الفيضانات متراً واحداً.
وقالت السلطات إن معدل هطول الأمطار في البلدة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 4760 نسمة، بلغ 142 لتراً لكل متر مربع.
وتأتي الفيضانات عقب تسجيل إسبانيا أشد موجة صيف حرارة على الإطلاق، وسط تقديرات بوفاة نحو 2150 شخصاً لأسباب مرتبطة بالحرارة خلال شهر آب الماضي.
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