طقس الإثنين: انخفاض بالحرارة وأمطار متفاوتة الشدة.. وعظمى القاهرة 29 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أكتوبر 2026 07:37 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين 5 أكتوبر 2026، انخفاضا بالحرارة وطقسا خريفيا مائلا للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة إلى حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر.

​درجات الحرارة الاثنين 5 أكتوبر

​القاهرة الكبرى: العظمى 29 - الصغرى 19

​الوجه البحري: العظمى 28 - الصغرى 19

​السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 28 - الصغرى 21

​السواحل الشمالية الغربية: العظمى 25 - الصغرى 20

​شمال الصعيد: العظمى 30 - الصغرى 18

​جنوب الصعيد: العظمى 36 - الصغرى 25

​الظواهر الجوية الاثنين 5 أكتوبر

​شبورة مائية: من (4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

​فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحياناً: على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الوجه البحري تغزر أحياناً بنسبة (40% تقريباً) على بعض المناطق خاصة على مناطق من (السلوم - مطروح) على فترات متقطعة.

​فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة: بنسبة حدوث (10% تقريباً) على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

​نشاط رياح: تتراوح سرعتها من (30 إلى 40 كم/س) على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد تعمل على لطيف الأجواء في الظل وفي وفي فترات الليل، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وصحراء مطروح على فترات متقطعة.