أخبار اليمن : قصف يمني نوعي يستهدف ( ارامكو الرياض)

قصف يمني نوعي يستهدف ( ارامكو الرياض)أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها، أنها نفذّت عملية عسكرية نوعية بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ والطائراتِ المسيرةِ استهدفت شركةَ أرامكو في عاصمةِ العدوِّ السعوديِّ الرياضِ.

وأكدت أن العملية حققت هدفها بنجاح بفضل الله، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة وأدت إلى اشتعال النيران في المواقع المستهدفة.

وأشار البيان إلى أن العملية العسكرية تأتي في إطارِ الردِّ على العدوانِ السعوديِّ على العاصمةِ صنعاءَ والمحافظاتِ الحرةِ والتي بلغت خلال 24 ساعة الماضية 60 غارة جوية وصاروخًا ليبلغ إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على بلدِنا ألف و410 غارات وصاروخ.

وجدّدت القوات المسلحة التأكيد على أنها مستمرة في فرض معادلة "الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد"، واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار على بلدنا.