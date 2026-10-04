الصحة: تطعيم الإنفلوانزا قبل الشتاء يحمي من الإصابة بها.. وتوافرلقاحها بجميع المحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أكتوبر 2026 12:37 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة والسكان توافر لقاح الإنفلونزا الموسمية بمكاتب التطعيم غير الروتينية التابعة للوزارة بجميع محافظات الجمهورية، مؤكدة أهمية الحصول على التطعيم سنويًا، باعتباره أحد أهم الإجراءات الوقائية للحد من الإصابة بالإنفلونزا وتقليل احتمالية حدوث مضاعفاتها، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وزيادة فرص انتشار العدوى التنفسية .

وأكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أن التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية يمثل إجراءً وقائيًا مهمًا للحفاظ على صحة المواطنين، مشيرًا إلى أن الحصول على اللقاح سنويًا وقبل بداية موسم الشتاء بوقت كافٍ يسهم في تعزيز الحماية من الإصابة بالإنفلونزا ومضاعفاتها، ويدعم جهود الدولة في تعزيز الوقاية والحفاظ على الصحة العامة.

وأوضح نائب وزير الصحة أن أهمية التطعيم تتزايد لدى الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا، ومن بينها كبار السن من عمر 65 عامًا فأكثر، والأطفال، والسيدات الحوامل، ومرضى الأمراض المزمنة، خاصة المصابين بأمراض القلب والسكري وأمراض الجهاز التنفسي، إلى جانب الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة والعاملين بالقطاع الصحي.

وأضاف أن التطعيم يحظى بأهمية خاصة كذلك للمسافرين والمقبلين على أداء فريضتي الحج والعمرة، نظرًا لزيادة فرص التعرض للعدوى خلال التجمعات والأماكن مرتفعة الكثافة، مؤكدًا أن الالتزام بالإجراءات الوقائية والتطعيم يسهم في تقليل مخاطر الإصابة والمضاعفات.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تعمل على تعزيز الوعي بأهمية الوقاية من الإنفلونزا الموسمية، وتشجيع المواطنين على اتباع السلوكيات الصحية السليمة والحصول على التطعيم بصورة منتظمة، باعتباره أحد الإجراءات الوقائية التي تسهم في حماية الفرد وأسرته والمجتمع.

وأشار عبدالغفار إلى أن فيروس الإنفلونزا يتغير من موسم إلى آخر، ولذلك يتم تحديث تركيبة اللقاح سنويًا بما يتوافق مع السلالات المتوقع انتشارها خلال الموسم، بما يتيح توفير أفضل حماية ممكنة، مؤكدًا أن الحصول على اللقاح كل عام ضروري لتجديد وتعزيز المناعة.

وأكد المتحدث الرسمي أن لقاح الإنفلونزا الموسمية من اللقاحات الآمنة والفعالة، موضحًا أن الحصول عليه قبل بداية موسم الشتاء بوقت كافٍ يمنح الجسم فرصة لتكوين المناعة اللازمة، داعيًا المواطنين إلى عدم الانتظار حتى انتشار العدوى والحرص على الحصول على التطعيم ضمن منظومة الإجراءات الوقائية.

وأعلنت وزارة الصحة أن اللقاح متوفر حاليًا بمكاتب التطعيم غير الروتينية التابعة لها بجميع المحافظات، داعية المواطنين، وبصفة خاصة الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا، إلى التوجه للحصول على اللقاح والاستفادة من الخدمات الوقائية التي توفرها الوزارة، بما يسهم في تعزيز الحماية خلال موسم الشتاء.