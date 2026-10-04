النيابة الإدارية تحدد مواعيد الكشف الطبي للمعاونين الجدد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أكتوبر 2026 07:37 مساءً - أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، مواعيد حضور معاوني النيابة الإدارية المعينين بالقرارين الجمهوريين رقمي 403 و407 لسنة 2026، لإجراء الكشف الطبي أمام اللجنة المختصة واستكمال إجراءات التعيين.

وحددت الأمانة الأحد 11 أكتوبر 2026 للإناث، والاثنين 12 أكتوبر 2026 للذكور، على أن يكون الحضور في تمام الساعة 9:30 صباحًا بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر – ميدان النجدة.

وطالبت المعينين بإحضار 5 صور شخصية مقاس 4×6، بالإضافة إلى 1100 جنيه رسوم كشف التأمين الصحي.

كما شددت على ضرورة إحضار مسوغات التعيين المطلوبة، وتشمل: صحيفة حالة جنائية حديثة، وإقرار ذمة مالية «بداية خدمة»، وأصل شهادة الموقف من التجنيد، واستمارة 103 ع.ح مدموغة ومختومة، وأصل شهادة الإعفاء أو تأدية الخدمة العامة للإناث، وبرنت بالرقم التأميني.

وتتضمن المستندات أيضًا 4 صور حديثة من بطاقة الرقم القومي، يُدوّن على إحداها رقم الهاتف المحمول، إلى جانب قرار الاستقالة أو إخلاء الطرف من جهة العمل السابقة، أو إقرار يفيد بعدم العمل.

كما يُشترط إحضار 6 صور شخصية حديثة بالزي الرسمي وخلفية بيضاء، بخلاف الصور المطلوبة للكشف الطبي. وأكدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية ضرورة الالتزام بموعد الحضور المحدد لاستكمال إجراءات التعيين.