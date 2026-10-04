14 أكتوبر.. الأهلي يحدد موعد السفر إلى أوغندا لمواجهة كيتارا في الكونفدرالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أكتوبر 2026 08:45 مساءً - استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي على موعد تحرك بعثة الفريق إلى أوغندا، استعدادًا لخوض أولى مبارياته في بطولة الكونفدرالية الأفريقية أمام كيتارا الأوغندي.

وتغادر بعثة الأهلي إلى أوغندا يوم 14 أكتوبر الجاري، قبل ثلاثة أيام من موعد اللقاء، وذلك وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للمباراة.

وأكد وائل جمعة، مدير الكرة بالأهلي، أن تحديد موعد السفر جاء بعد التنسيق مع الجهاز الفني، بما يضمن حصول الفريق على الوقت الكافي للاستعداد والتأقلم قبل المواجهة القارية.



الأهلي ينسق مع السفارة المصرية في أوغندا



وتعمل إدارة الأهلي بالتنسيق مع السفارة المصرية في أوغندا خلال الوقت الحالي، من أجل الانتهاء من جميع الترتيبات المتعلقة بإقامة وتحركات بعثة الفريق منذ الوصول وحتى موعد المباراة.

ويأتي هذا التنسيق بهدف توفير الأجواء المناسبة للبعثة وتسهيل كافة الإجراءات، بما يساعد اللاعبين والجهاز الفني على التركيز في المهمة القارية.



موعد مواجهة الأهلي وكيتارا



ويحل الأهلي ضيفًا على كيتارا الأوغندي يوم 17 أكتوبر الجاري، في مباراة الذهاب ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويتطلع الفريق الأحمر إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، قبل استكمال مشواره في البطولة خلال مباراة الإياب.