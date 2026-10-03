وزارة الموارد المائية والري تبحث تحديث تطبيق المناوبات لتيسير إدخال البيانات وإتاحة مواعيد الري للمزارعين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 أكتوبر 2026 02:25 مساءً - الدكتور سويلم يتابع موقف "تطبيق منظومة المناوبات"، والإصدار المبدئي من "أداة التنبؤ بالمحاصيل المنزرعة" وفقا لمعايير (اقتصادية - اجتماعية - مناخية - مائية)

الدكتور سويلم:

- إضافة خاصية التواصل المباشر مع المزارعين ونشر الإشعارات التوعوية لحظيًا

- الاعتماد على البيانات الفعلية في إدارة المياه لرفع كفاءة الاستخدام

عقد الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لاستعراض موقف "تطبيق منظومة المناوبات" وما تم عليه من تحديثات، والإصدار الجديد من "تطبيق التنبؤ بالمحاصيل المنزرعة" وفقا لمعايير (اقتصادية - اجتماعية - مناخية - مائية)، في إطار جهود الوزارة للتحول الرقمي وتطوير أدوات إدارة وتوزيع المياه.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف إدخال البيانات على التطبيق الخاص بمناوبات الري، حيث تم استحداث طريقة مطورة تسهل عملية الادخال والتعديل بمعرفة مهندسي الإدارات، بما يتيح توفير معلومات دقيقة ومحدثة للمزارعين عن مواعيد المناوبات بمختلف الترع.

كما تم إضافة إمكانيات للتواصل المباشر مع مستخدمي التطبيق من المزارعين ومختلف الفئات ونشر إشعارات توعوية لحظية لجميع مستخدمي التطبيق وإطلاعهم على كل المستجدات التي تهم زراعتهم وأي أعمال طارئة أو أخبار ترغب الوزارة في إطلاعهم عليها، مما يجعله تطبيق للتواصل ثنائي الاتجاه وليس فقط منصة ذات اتجاه واحد.

وأكد الدكتور سويلم أهمية تطبيق منظومة المناوبات في إتاحة مواعيد الري للمزارعين بصورة واضحة وميسرة، بما يمكنهم من معرفة مواعيد وصول المياه إلى الترع القائمة بالري عليها، وتنظيم عمليات الري وفقًا للمواعيد المعلنة، حيث يمكن استخدام التطبيق بسهولة من خلال الهواتف المحمولة.

كما تم استعراض الإصدار المبدئي من "أداة التنبؤ بالمحاصيل المنزرعة" وفقا لمعايير (اقتصادية - اجتماعية - مناخية - مائية)، والذي يمثل أداة مهمة للتعرف على التركيب المحصولي وتحديد أنواع ومساحات المحاصيل المنزرعة ومواقعها، بما يساعد على تحديد الاحتياجات المائية الفعلية للمناطق المختلفة بصورة أكثر دقة وبالتالي تحسين إدارة الموارد المائية.

وأكد الدكتور سويلم أن التكامل بين تطبيق التنبؤ بالمحاصيل المنزرعة وتطبيق منظومة المناوبات يمثل أحد أهم محاور تطوير إدارة المياه، حيث تتيح بيانات المحاصيل تقدير الاحتياجات المائية بدقة، بينما تتيح منظومة المناوبات ترجمة هذه الاحتياجات إلى جداول لتوزيع المياه وإدارتها على الترع، بما يحقق توافقًا أكبر بين الاحتياجات الفعلية للمحاصيل وكميات المياه ومواعيد توفيرها.

وأوضح سيادته أن هذا التكامل يسهم في الانتقال نحو إدارة أكثر دقة وكفاءة للمنظومة المائية، من خلال الاعتماد على البيانات الفعلية الخاصة بالمحاصيل والاحتياجات المائية في تخطيط المناوبات، بما يدعم رفع كفاءة توزيع واستخدام المياه، وتحقيق الاستخدام الرشيد والمستدام للموارد المائية.