الصحة: تطعيم الحصبة مجانا ضمن الحملة القومية وانطلاقها 25 أكتوبر ولمدة 3 أسابيع

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أكتوبر 2026 06:29 مساءً - أكدت وزارة الصحة والسكان أهمية حرص أولياء الأمور على تطعيم أطفالهم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، موضحة أن فوات موعد التطعيم الروتيني لا يعني بالضرورة ضياع فرصة الحماية، إذ يمكن الاستفسار من فريق التطعيم المختص عن الموعد المناسب للحصول على اللقاح، وفقًا لنوع التطعيمات التي حصل عليها الطفل والفاصل الزمني المطلوب بينها.

وتنطلق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية يوم 25 أكتوبر 2026، وتستمر لمدة 3 أسابيع، وتستهدف الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، في إطار جهود الدولة لتعزيز المناعة المجتمعية والوقاية من الأمراض المعدية التي يمكن تجنبها بالتطعيم.

أماكن التطعيم المجانى ضد الحصبة والحصبة الألمانية

وأوضحت الوزارة أن التطعيم متاح مجانًا ضمن الحملة القومية من خلال الوحدات والمراكز الصحية ومكاتب الصحة، بالإضافة إلى نقاط التطعيم بالمدارس والحضانات، والفرق الطبية المتنقلة المشاركة في تنفيذ الحملة، بما ييسر وصول الخدمة إلى الأطفال المستهدفين.

وشددت على أهمية عدم اتخاذ قرار بشأن توقيت التطعيم بصورة عشوائية، خاصة إذا كان الطفل قد حصل على جرعات سابقة، مع ضرورة الرجوع إلى فريق التطعيم للتأكد من الفاصل الزمني المناسب وفقًا لجدول التطعيمات وحالة الطفل.

ودعت وزارة الصحة والسكان أولياء الأمور إلى الاستفادة من الحملة القومية، والحرص على تطعيم أطفالهم خلال فترة تنفيذها، مع إمكانية التواصل عبر الخط الساخن 105 للحصول على المعلومات والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالتطعيم.

وتأتي الحملة ضمن جهود الوزارة لتعزيز التغطية بالتطعيمات، والحد من انتشار الحصبة والحصبة الألمانية، وتوفير الحماية الصحية للأطفال، بما يدعم الحفاظ على الصحة العامة.