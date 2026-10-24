مدبولي يشكر فرق تنظيم «منتدى مصر 2026»: الشباب مصدر قوة الدولة ونسخ المنتدى المقبلة ستشهد مشاركة أوسع

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أكتوبر 2026 08:13 مساءً -

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الشكر إلى فرق العمل المنظمة لـ«منتدى مصر 2026»، عقب انتهاء فعالياته اليوم بالعاصمة الجديدة، تقديرا للجهود التي بذلتها الفرق خلال مراحل الإعداد والتنظيم وحتى ختام الحدث.

وحرص رئيس الوزراء على التقاط صورة تذكارية جماعية مع عدد كبير من ممثلي فرق العمل المنظمة، مؤكدا تقديره لما قدموه على مدار فترات التحضير وأيام انعقاد المنتدى الستة، بما ساهم في خروج الفعاليات بصورة مميزة ومشرفة.

وأشار مدبولي إلى أن المنتدى شهد حضورا لافتا ومشاركة واسعة من المسؤولين وممثلي مختلف أطياف المجتمع، بأعداد فاقت التوقعات، إلى جانب مشاركة فاعلة في الجلسات وورش العمل والفعاليات المتنوعة التي شهدت نقاشات وصفها بالإيجابية والثرية والبناءة.

وأكد رئيس الوزراء أن غلبة العناصر الشابة على فرق العمل المنظمة للمنتدى تعكس حجم الطاقات التي يمتلكها الشباب المصري، باعتبارهم ركنا رئيسيا في عملية البناء ومصدرا لقوة الدولة وحيويتها.

وأوضح أن النسخ المقبلة من «منتدى مصر»، في ضوء توجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقده سنويا، ستوفر مساحة أكبر لمشاركة الشباب والبناء على ما تحقق خلال النسخة الحالية لتحقيق مزيد من النجاحات.

وأشار مدبولي إلى أن المنتدى يستهدف أن يتحول إلى جسر دائم لتعزيز التواصل المجتمعي، ودعم عناصر قوة الدولة المصرية ونموها، والتي ترتكز على بناء المؤسسات وتماسك النسيج الوطني ووعي الشعب.